Семак об 1:1 с «Мальме»: «Могли победить, могли проиграть. Результат справедлив в целом»

Теги Зенит Сергей Семак Мальме Лига чемпионов УЕФА Клаудиньо Родригес Анел Ахмедходжич Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Мальме» (1:1) в Лиге чемпионов, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Вчера вы сказали, что ожидаете от «Мальме» агрессивной и активной игры. Почему в первом тайме «Зенит» не был к этому готов?

– Были к этому готовы. У наших ворот практически не возникало опасных моментов. Один момент, который, к сожалению, привел к голу.

– Результат справедлив? Что вам сказал Ахмедходжич?

– Я ему сказал, что видел эпизод со вторым пенальти. На мой взгляд, он был чистым. Он сказал, что у него были другие претензии.

Результат справедлив. Могли победить, могли проиграть. В целом справедлив.

– Судья был несправедлив по отношению к «Зениту» или «Мальме»?

– Я этого не понял. Если игрок высказывает недовольство, наверное, по отношению к «Мальме».

– Что происходит с Клаудиньо? Красная карточка с «Уралом», сегодня желтая, после которой продолжил играть агрессивно. Заменили из-за нее?

– Желтая – одна из причин. Он пока адаптируется, не всегда играет на стабильно высоком уровне, – отметил тренер.

 

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