У «Зенита» 0 побед в 16 гостевых матчах еврокубков при Семаке: 4 ничьих, 12 поражений

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«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» в гостевом матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:1).

Петербургская команда не побеждает на выезде в еврокубках в 16 матчах подряд после назначения Сергея Семака главным тренером.

На этом отрезке у сине-бело-голубых две ничьих и семь поражений в ЛЧ, а также две ничьих и пять поражений в Лиге Европы. В общей сложности у команды четыре ничьих и 12 поражений.

В 2014 году «Зенит» обыграл в гостях «Боруссию» в Лиге чемпионов (2:1), однако тогда Семак был и. о. главного тренера, а полноценно он получил эту должность в 2018 году.

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