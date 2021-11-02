Кержаков сыграет в воротах «Зенита» в матче с «Уралом», Дзюба – в старте, Малком – в запасе

Стал известен состав на матч 14-го тура с .

Стартовый состав: , Данил Круговой, Деян Ловрен (капитан), , Дмитрий Чистяков, , Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, и .

Запасные игроки: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулев, Алексей Сутормин, , Кирилл Кравцов, Андрей Мостовой, , Даниил Кузнецов.

Стоит отметить, что Кержаков 11 матчей до этого провел в запасе. Основным голкипером был Станислав Крицюк, которого сегодня нет в заявке.