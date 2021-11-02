Кержаков сыграет в воротах «Зенита» в матче с «Уралом», Дзюба – в старте, Малком – в запасе

Стал известен состав «Зенита» на матч 14-го тура РПЛ с «Уралом».
Стартовый состав: Михаил Кержаков, Данил Круговой, Деян Ловрен (капитан), Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сердар Азмун и Артем Дзюба.
Запасные игроки: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулев, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Андрей Мостовой, Малком, Даниил Кузнецов.
Стоит отметить, что Кержаков 11 матчей до этого провел в запасе. Основным голкипером был Станислав Крицюк, которого сегодня нет в заявке.