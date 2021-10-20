Азмун, Мостовой и Клаудиньо – в старте «Зенита» на матч с «Ювентусом». Малком и Круговой – в запасе

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Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

С первых минут на поле выйдут Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Сердар Азмун.

Отметим, что в стартовом составе сине-бело-голубых нет изменений по сравнению с игрой 13-го тура РПЛ против «Динамо» (4:1).

Запасные «Зенита»: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данила Хотулев, Данил Круговой, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Артем Дзюба, Даниил Кузнецов, Малком.

Матч «Зенита» с «Ювентусом» начнется в 23:00 по московскому времени.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Также на сайте можно будет посмотреть матч в прямом эфире.

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