«Зенит» вышел в плей-офф ЛЕ, сыграв вничью с «Мальме» (1:1). Дзюба не забил пенальти, Ракицкий – забил

в гостях сыграл вничью с (1:1) в рамках группового этапа чемпионов.

.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Артем Дзюба на 52-й минуте не реализовал пенальти, однако Ярослав Ракицкий на 92-й минуте забил второй назначенный 11-метровый.

«Зенит» в результате ничьей занял в группе 3-е место и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

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