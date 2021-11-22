«Зенит» вышел в плей-офф ЛЕ, сыграв вничью с «Мальме» (1:1). Дзюба не забил пенальти, Ракицкий – забил

«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Мальме» (1:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Артем Дзюба на 52-й минуте не реализовал пенальти, однако Ярослав Ракицкий на 92-й минуте забил второй назначенный 11-метровый.
«Зенит» в результате ничьей занял в группе 3-е место и сыграет в плей-офф Лиги Европы.
- Дата проведения
- 23 ноября, 23.00, «Новый Стадион Мальме»
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Мальме –
Далин, Ларссон, Ахмедходжич, Брурссон, Мойсандер, Рикс, Пенья (Ракип, 78), Левицки, Инносент, Бирманчевич (Ольссон, 69), Чолак.
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Зенит –
Кержаков, Ловрен (Ерохин, 46), Чистяков, Ракицкий, Караваев, Барриос, Вендел, Малком (Круговой, 90), Клаудиньо (Мостовой, 46), Дуглас Сантос, Дзюба.
- Предупреждения:
- Клаудиньо (36), Далин (50), Вендел (55), Ахмедходжич (56), Чистяков (62), Мойсандер (74), Рикс (90), Ларссон (90).
- Удаление:
- Чистяков (86).