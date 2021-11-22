«Зенит» вышел в плей-офф ЛЕ, сыграв вничью с «Мальме» (1:1). Дзюба не забил пенальти, Ракицкий – забил

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«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Мальме» (1:1) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Артем Дзюба на 52-й минуте не реализовал пенальти, однако Ярослав Ракицкий на 92-й минуте забил второй назначенный 11-метровый.

«Зенит» в результате ничьей занял в группе 3-е место и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Мальме Швеция – Зенит Россия 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
23 ноября, 23.00, «Новый Стадион Мальме»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 28 Рикс, 1:1 – 90, пенальти Ракицкий.
МальмеДалин, Ларссон, Ахмедходжич, Брурссон, Мойсандер, Рикс, Пенья (Ракип, 78), Левицки, Инносент, Бирманчевич (Ольссон, 69), Чолак.
ЗенитКержаков, Ловрен (Ерохин, 46), Чистяков, Ракицкий, Караваев, Барриос, Вендел, Малком (Круговой, 90), Клаудиньо (Мостовой, 46), Дуглас Сантос, Дзюба.
Предупреждения:
Клаудиньо (36), Далин (50), Вендел (55), Ахмедходжич (56), Чистяков (62), Мойсандер (74), Рикс (90), Ларссон (90).
Удаление:
Чистяков (86).

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