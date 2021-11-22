Аршавин о работе Карпина: «Запрет сладостей – небольшой бред. В остальном все было ожидаемым»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил работу главного тренера национальной команды .

– По итогу вы разочарованы работой Карпина или нет?

– Мне кажется, все проходило нормально. Он как всегда показывал нам неординарные поступки – с той же капитанской повязкой. Правда, что касается запрета сладостей в сборной – это для меня небольшой бред. Получается, не в этом дело, раз хорваты нас обыграли?

В остальном же все было ожидаемым. Карпин не боялся привлекать новых футболистов, ставить их. Этим он понравился. Сафонов наконец-то стал номером один. То, к чему Матвей уже давно должен был прийти – свершилось именно при Карпине. Ну или при Кафанове – ставьте сами знак тире или равно.

– Почему запрет на сахар – бред?

– Я считаю, что все в сборной – профессиональные игроки. И каждый должен есть, что он считает нужным. Если условный Джикия привык в «Спартаке» есть торт перед игрой, почему ради двух игр в сборной он должен что-то менять? В сборную игроки попадают на короткий промежуток времени. Вернулись – и, получается, снова стали есть?

Помню, как в «Арсенале» рано назначали ужин – в 20:45. И к чему это приводило? К тому, что каждый футболист набирал себе вагон шоколадок и потом ел их в номере. И смысл? Логичнее было просто сделать ужин попозже. И тогда таких перекосов можно было избежать, – сказал Аршавин.