Гари Невилл: «Почеттино – единственный, кто подойдет на роль тренера «МЮ», учитывая принципы и ценности клуба»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия лига 1 Франция Маурисио Почеттино Футбол

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о возможном назначении Маурисио Почеттино главным тренером манкунианцев.

«Они ждут, что Маурисио Почеттино не добьется успеха в другом клубе. Если бы он выиграл Лигу чемпионов, «ПСЖ» бы его не отпустил.

Он всегда был выдающимся кандидатом на эту должность и единственным человеком, который, как мне кажется, подойдет на эту роль, учитывая основные принципы и ценности клуба, а также стиль игры и то, как он ведет себя», – сказал Невилл Sky Sports.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные