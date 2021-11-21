Гари Невилл: «Почеттино – единственный, кто подойдет на роль тренера «МЮ», учитывая принципы и ценности клуба»

Бывший защитник высказался о возможном назначении главным тренером манкунианцев.

«Они ждут, что Маурисио Почеттино не добьется успеха в другом клубе. Если бы он выиграл Лигу чемпионов, бы его не отпустил.

Он всегда был выдающимся кандидатом на эту должность и единственным человеком, который, как мне кажется, подойдет на эту роль, учитывая основные принципы и ценности клуба, а также стиль игры и то, как он ведет себя», – сказал Невилл Sky Sports.