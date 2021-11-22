Лионель Месси: «ПСЖ» – один из фаворитов ЛЧ, но есть «Реал», «Ливерпуль», «Сити», «Бавария» и «Атлетико»

Форвард «ПСЖ» высказался о борьбе в Лиге чемпионов.

– Вы, Мбаппе, Неймар и многие другие... Можно ли вообще подумать о том, что «ПСЖ» не фаворит на победу в Лиге чемпионов?

– Все говорят, что мы большие фавориты. Я не буду отрицать, что по именам мы одни из претендентов, но нам все еще нужно стать действительно сильной командой.

Нам надо сыграться. Наше преимущество – очень хорошие футболисты. Но мы не одни, есть и другие отличные команды. Лига чемпионов – очень сложный турнир, что делает его красивым и особенным. Там лучшие команды. Да, мы одни из фаворитов, но не единственные.

– Как думаете, кто еще претендует на победу в Лиге чемпионов?

– «Ливерпуль» очень хорош, он снова напоминает , выигравший Лигу чемпионов. Кроме того, есть «Ман Сити», , , «Атлетико»...

Есть много команд, которые могут бороться за эту Лигу чемпионов. Это один из самых равных и конкурентоспособных сезонов за последние годы. Есть несколько команд, которые могут выиграть ее, – сказал Месси.