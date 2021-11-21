Лионель Месси: «Барса» с Хави сильно вырастет, не сомневаюсь. Это тренер, который много знает»

Форвард поделился мнением о назначении своего бывшего партнера Хави главным тренером «Барселоны».

« – тренер, который много знает. Он очень хорошо знает клуб, где ему все знакомо с самого детства.

Его приход очень важен для молодых игроков. Не сомневаюсь, что с ним «Барса» сильно вырастет», – сказал Месси в интервью Marca.

Хави, который провел в «Барсе» большую часть профессиональной карьеры, подписал контракт до 2024 года.

Ради возвращения в каталонский клуб он покинул катарский «Аль-Садд», который тренировал с 2019 года.