Лионель Месси: «Барса» с Хави сильно вырастет, не сомневаюсь. Это тренер, который много знает»

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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о назначении своего бывшего партнера Хави главным тренером «Барселоны»

«Хави – тренер, который много знает. Он очень хорошо знает клуб, где ему все знакомо с самого детства.

Его приход очень важен для молодых игроков. Не сомневаюсь, что с ним «Барса» сильно вырастет», – сказал Месси в интервью Marca.

Хави, который провел в «Барсе» большую часть профессиональной карьеры, подписал контракт до 2024 года.

Ради возвращения в каталонский клуб он покинул катарский «Аль-Садд», который тренировал с 2019 года.

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