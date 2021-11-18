Джеррард запретил в «Астон Вилле» газировку, пудинги, горячий шоколад и майонез

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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард ввел запреты, связанные с питанием.

41-летний специалист, в частности, запретил газированные напитки, соусы, пудинги и горячий шоколад. Ранее стало известно, что Джеррард уже запретил томатный кетчуп и ряд других соусов, включая майонез.

При этом иногда за день до матча футболистам разрешено есть десерты, чтобы получить энергию из углеводов. 

Джеррард и его команда хотят сократить употребление пустых калорий – сюда относится калорийная пища с низкой биологической ценностью и высоким содержанием жиров и сахара. 

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