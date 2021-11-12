Джеррард запретил кетчуп в «Астон Вилле»

Новый главный тренер запретил игрокам команды есть кетчуп.

«Мы должны проанализировать состав. Мы будем строить команду и становиться сильнее. Наш футбол будет основан на владении. Только время покажет, когда мы сможем перейти к такой игре.

Кетчуп запрещен еще до того, как я его увидел! Игроки должны обладать правильным менталитетом, стремиться быть все выше, заходить все дальше. Они должны стремиться войти в элиту», – сказал Джеррард.

Ранее на аналогичные меры пошел новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте. Он запретил игрокам лондонского клуба есть кетчуп и майонез.