Бакаев, Кудряшов, Ионов, Смолов и Сафонов – в старте сборной России на матч с Хорватией. Джикия – капитан

Стал известен состав сборной России на матч квалификации ЧМ-2022 против .

С первых минут на поле выйдут , , Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, , Даниил Фомин, , Алексей Ионов, и .

будет капитаном сборной России в сегодняшнем матче.

Запасные: Гильерме, Никита Хайкин, Данил Глебов, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Данил Круговой, Роман Зобнин, Андрей Мостовой, , , Антон Заболотный, Иван Сергеев.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Россией и Хорватией.