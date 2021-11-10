Бакаев, Кудряшов, Ионов, Смолов и Сафонов – в старте сборной России на матч с Хорватией. Джикия – капитан

Стал известен состав сборной России на матч квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.
С первых минут на поле выйдут Матвей Сафонов, Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Александр Головин, Алексей Ионов, Федор Смолов и Зелимхан Бакаев.
Георгий Джикия будет капитаном сборной России в сегодняшнем матче.
Запасные: Гильерме, Никита Хайкин, Данил Глебов, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Данил Круговой, Роман Зобнин, Андрей Мостовой, Алексей Миранчук, Александр Ерохин, Антон Заболотный, Иван Сергеев.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Россией и Хорватией.