Геннадий Орлов: «Агаларов 11 голов забил, а Карпин взял в сборную Сергеева. Может, это игра агентов»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Геннадий Орлов Уфа Гамид Агаларов Иван Сергеев Чемпионат.com Футбол

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался о том, что форвард «Уфы» Гамид Агаларов не был приглашен в сборную России на ноябрьские матчи.

«То, что Агаларова не вызвали в сборную России, для меня загадка. Может, это игра агентов. Я не говорю, что Карпин слушает агентов. Мы не знаем причины, а их может быть и сто. Но мы знаем, какое влияние агенты имеют в нашей стране.

Я сейчас никого не упрекаю, но пока Карпин не объяснил, почему он не взял лучшего бомбардира. Он 11 мячей забил, играя за «Уфу»! А Карпин взял Сергеева. Пусть объяснит. Я пока не вижу объяснения», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Агаларов причастен к 86% всех голов «Уфы» – такого нет ни в одной другой команде Европы. Феномен?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные