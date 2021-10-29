Геннадий Орлов: «Агаларов 11 голов забил, а Карпин взял в сборную Сергеева. Может, это игра агентов»

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался о том, что форвард «Уфы» не был приглашен в сборную России на ноябрьские матчи.

«То, что Агаларова не вызвали в сборную России, для меня загадка. Может, это игра агентов. Я не говорю, что Карпин слушает агентов. Мы не знаем причины, а их может быть и сто. Но мы знаем, какое влияние агенты имеют в нашей стране.

Я сейчас никого не упрекаю, но пока Карпин не объяснил, почему он не взял лучшего бомбардира. Он 11 мячей забил, играя за «Уфу»! А Карпин взял Сергеева. Пусть объяснит. Я пока не вижу объяснения», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Агаларов причастен к 86% всех голов «Уфы» – такого нет ни в одной другой команде Европы. Феномен?