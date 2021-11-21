Ашот Хачатурянц: «Тинейджеры, играющие во дворе в футбол, не интересуются РПЛ. Это из-за зрелищности лиги»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц ответил на вопросы журналистов после общего собрания лиги, передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

– Какие проблемы и вызовы видите в РПЛ прямо сейчас?

– Проблем много. Мы хотим повысить конкурентоспособность лиги. Она связана с конкурентоспособностью наших игроков, особенно молодых, и сборной. С выступлением клубов в еврокубках. Повышение конкурентоспособности и изменение структуры управления лигой.

Мы введем понятие «проектный менеджмент». Думаю, в результате согласования стратегии мы выявим 5-6 проектов, каждый из которых будет курировать конкретный менеджер. И будет отвечать передо мной, как перед начальством. Это будет связано с отчетностью и таймингом работы.

Внутри сейчас есть группа людей, которые фактически отвечают за организацию чемпионата: делегаты, безопасность. Эти блоки сохранятся, но новые вызовы, которые появятся через три-четыре месяца, будут управляться.

– Какие KPI видите перед собой?

– Мы конкурируем в том числе с другими видами спорта, чтобы внимание к футболу возросло. Это конкуренция не только за внимание, но и за качественно другой слой населения.

Беспокоит, что тинейджеры, которые играют во дворе в футбол, не интересуются РПЛ. Это из-за зрелищности чемпионата и из-за того, что мы не находимся там, где они получают информацию.

Другая цель – увеличение команд в еврокубках и повышение рейтинга в таблице коэффициентов. Конкретные KPI пока сказать не могу, они зависит от многих других факторов.

– Рассматриваете ли другие сферы развлечений как конкуренты РПЛ? Кинотеатры, выставки, концерты.

– Нам хотелось бы максимально расширить аудиторию. Мы вряд ли сможем конкурировать с аудиторией Большого театра. Но есть люди, которые с пиететом относятся к обоим зрелищам, – сказал Хачатурянц.