Пол Мерсон: «Из-за Роналду Сульшеру пришлось выкинуть в окно план на сезон. С Криштиану «МЮ» не стал лучше»

Бывший нападающий «Арсенала» выразил мнение о приходе нападающего в .

«Мне жаль Сульшера. В начале сезона у него был план, в прошлом сезоне «МЮ» стал вторым. Он долгое время хотел , получил его, Кавани продлили еще на год.

Был виден план: Кавани играет каждый второй матч, Санчо на одном флаге, Рэшфорд на другом, Гринвуд выходит на замену. Есть темп, сила, энергия, молодость, уровень.

А затем перед началом сезона Сульшеру дают Роналду. Думаю, из-за этого весь план выкинули в окно. С Роналду «МЮ» не стал лучше.

Невозможно выдать серию из 29 матчей без поражений, не играя в определенном стиле, и Санчо стал очередным оружием для этого стиля. С Роналду же в атаке больше нет этого оружия для игры на контратаках. Бруну был их лучшим игроком в прошлом сезоне – сейчас у него едва получается игра!

Для Сульшера это все сложилось как снежный ком. У него был план, и из-за ситуации с Роналду его пришлось выкинуть в окно. «МЮ» подписал его только из-за интереса «Манчестер Сити», – написал эксперт Sky Sports в своей колонке.