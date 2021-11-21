Харри Магуайр: «Результаты «МЮ» были плохими, и Сульшер поплатился за это, к сожалению. Игроки должны быть в ответе за все, что происходит на поле»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Харри Магуайр Футбол

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр высказался об увольнении тренера Оле-Гуннара Сульшера.

«Результат с «Уотфордом» не был хорош. Вообще результаты в последнее время не были хорошими, и, к сожалению, Оле поплатился за это. Мы также должны взять на себя большую долю ответственности.

Игроки должны быть в ответе за все, что происходит на поле. Мы были заодно. Оле заплатил за это, и мы все очень разочарованы из-за этого.

Мы были недостаточно хороши, мы понимаем, обсуждали это, и теперь мы должны смотреть вперед.

Тренер общался с нами, это был эмоциональный день. Мы очень уважаем его. Оле сказал, что будет поддерживать нас и желает, чтобы мы выигрывали все матчи, что, очевидно, демонстрирует ценности этого человека», – сказал Магуайр.

Я плачу вместе с Сульшером. Он строил проект, за который больно, но не стыдно

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