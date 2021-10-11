Жуниньо: «Азмун очень нравится «Лиону». Не знаем, сможем ли подписать его, но постараемся»

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо высказался о форварде «Зенита» Сердаре Азмуне.
«Азмун нам очень нравится – и мне, и нашему тренеру Петеру Босу. Чаще Сердар играет в центре нападения, но мы видели, что он может действовать слева, под нападающим и в паре с другим форвардом.
Мы не знаем, удастся ли нам его подписать. Но, конечно же, мы постараемся что-то сделать», – сказал Жуниньо.
Срок действующего контракта Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
В этом сезоне 26-летний нападающий провел 17 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу. Полную статистику футболиста можно найти здесь.