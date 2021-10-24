Джикия об 1:7 с «Зенитом»: «Мне до сих пор сложно об этом говорить. «Спартаку» нужна стабильность в игре»

Защитник Георгий Джикия рассказал, что тяжело воспринял поражение от (1:7) в матче чемпионата .

– Почему «Спартак» растерял эмоции? Почему перестал быть самой волевой командой чемпионата? Почему перестал вытаскивать матчи, и, наоборот, стал возможен счет 1:7, как с «Зенитом»?

– Нестабильность, которая возникла у нас в этом году, связана с тем, что многое поменялось вообще в «Спартаке». В клубе, в команде большие перемены.

Пришел новый тренер со своим штабом. У него свое видение, своя позиция по разным вопросам. Невозможно за короткое время безболезненно изменить так много.

Конечно, все это сказывается на игре. Я вам откровенно говорю, мы все профессионально относимся к делу. Мы стараемся делать то, что говорит тренер. Иногда получается, иногда нет.

– Но 1:7.

– Мне до сих пор сложно об этом говорить. Возможно, потом.

Но сейчас, когда еще продолжаются матчи, надо забыть о той игре. Она уже случилась, она уже была. Как и были приятные победы.

«Спартаку» сейчас нужна стабильность в игре и в положительных результатах, которую все ждут. Надеюсь, что она придет в ближайших играх, – сказал Джикия.