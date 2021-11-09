«Джикия и Зобнин не нужны «Зениту». Это люди не европейского уровня». Орлов об игроках «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игроках «Спартака» Георгии Джикии и Романе Зобнине.
«Экс-скаут «Зенита» Маргарян назвал своей ошибкой, что он не смог договориться с Джикией. Он и Зобнина смотрел. Слушайте, ни Зобнин, ни Джикия не нужны «Зениту». Это люди не европейского уровня.
Представляете уровень этого скаута, который жалеет об этом? В какой команде Джикия играет? На каком месте «Спартак»? А Джикия все время там лидер. Так этого лидера надо сместить и поставить кого-то другого.
Если делать команду, то надо ее делать для Лиги чемпионов. Поэтому «Зенит» должен приглашать футболистов с перспективой роста. А этот скаут «убил» меня. Я теперь понял, в чем причина слабой скаутской работы «Зенита». Захаряна они прозевали, а он был с отцом здесь. Как так?» — сказал Орлов в эфире своего ютуб-канала.