«Джикия и Зобнин не нужны «Зениту». Это люди не европейского уровня». Орлов об игроках «Спартака»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Георгий Джикия Роман Зобнин Армен Маргарян Футбол

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игроках «Спартака» Георгии Джикии и Романе Зобнине.

«Экс-скаут «Зенита» Маргарян назвал своей ошибкой, что он не смог договориться с Джикией. Он и Зобнина смотрел. Слушайте, ни Зобнин, ни Джикия не нужны «Зениту». Это люди не европейского уровня.

Представляете уровень этого скаута, который жалеет об этом? В какой команде Джикия играет? На каком месте «Спартак»? А Джикия все время там лидер. Так этого лидера надо сместить и поставить кого-то другого.

Если делать команду, то надо ее делать для Лиги чемпионов. Поэтому «Зенит» должен приглашать футболистов с перспективой роста. А этот скаут «убил» меня. Я теперь понял, в чем причина слабой скаутской работы «Зенита». Захаряна они прозевали, а он был с отцом здесь. Как так?» — сказал Орлов в эфире своего ютуб-канала.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные