«Спартак» и Ваноли взяли паузу в переговорах. Клуб оценивает стрессоустойчивость тренера («Матч ТВ»)

пока не достиг договоренности с тренером о сотрудничестве, стороны взяли паузу в переговорах.

49-летнему итальянцу объяснили всю сложность работы в клубе при его нынешней системе управления.

Из-за этого у Ваноли появились определенные сомнения, которые, впрочем, нельзя назвать критичными, сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации другого собеседника, принципиальным моментом для красно-белых стала оценка устойчивости Ваноли к стрессу.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Спартака» Руй Витория не покинет свою должность до зимней паузы.

Грустный первый круг «Спартака»: 10-е место, стыки за выживание ближе, чем еврокубки. Хуже было лишь в двух сезонах