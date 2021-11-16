«Спартак» и Ваноли взяли паузу в переговорах. Клуб оценивает стрессоустойчивость тренера («Матч ТВ»)

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«Спартак» пока не достиг договоренности с тренером Паоло Ваноли о сотрудничестве, стороны взяли паузу в переговорах.

49-летнему итальянцу объяснили всю сложность работы в клубе при его нынешней системе управления.

Из-за этого у Ваноли появились определенные сомнения, которые, впрочем, нельзя назвать критичными, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации другого собеседника, принципиальным моментом для красно-белых стала оценка устойчивости Ваноли к стрессу.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «Спартака» Руй Витория не покинет свою должность до зимней паузы.

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