Семак о Дзюбе в сборной: «Мы решаем свои задачи, Карпин – свои. Ему виднее, вопрос не ко мне»

Главный тренер прокомментировал игру форварда , оформившего хет-трик в матче 15-го тура с «Нижним Новгородом» (5:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Дзюба оформил хет-трик. Мог бы он помочь сборной с Хорватией?

– Это вопрос не ко мне. Мы решаем свои задачи, Карпин – свои. Ему виднее, какие игроки могут помочь для решения задач. Желаю ему удачи и терпения, будем болеть.

Надеюсь, сборная сможет побороться и все-таки выйти на ЧМ, – сказал Семак.

Полную статистику 33-летнего нападающего можно изучить здесь.