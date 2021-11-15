Семак о Дзюбе в сборной: «Мы решаем свои задачи, Карпин – свои. Ему виднее, вопрос не ко мне»

Теги Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Нижний Новгород Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру форварда Артема Дзюбы, оформившего хет-трик в матче 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (5:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Дзюба оформил хет-трик. Мог бы он помочь сборной с Хорватией?

– Это вопрос не ко мне. Мы решаем свои задачи, Карпин – свои. Ему виднее, какие игроки могут помочь для решения задач. Желаю ему удачи и терпения, будем болеть.

Надеюсь, сборная сможет побороться и все-таки выйти на ЧМ, – сказал Семак.

Полную статистику 33-летнего нападающего можно изучить здесь.

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