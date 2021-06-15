Ивица Олич: «Не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдет Бабаев, то всегда готов»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич раскритиковал руководство клуба.

«Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдет Бабаев, то всегда готов. ЦСКА – хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые все изменят. В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно. Если бы меня уволили за результат – это одно. У меня было свое видение на работу, я не хотел вмешиваться в политику клуба.

Но чувствовал, что та философия, которую навязывает руководство и хочу видеть я, совершенно разная. Поэтому, когда мне сказали, что я должен уехать, принял эту новость, просто сказав: «Хорошо, уеду». Мне не хотелось выглядеть смешным.

Я за свою карьеру поработал больше чем с 20 тренерами, много видел, много знаю, а последние четыре года работаю с лучшими игроками Европы. Уверен, что мог бы помочь ЦСКА. И знаю, что это чувствовали игроки – такое сразу понимаешь. Поэтому мне жаль – я мог что-то сделать. Но время все расставит по местам», – сказал Олич.

Хорват возглавил ЦСКА в марте 2021 года. В июне контракт с ним был расторгнут.

Олич про Бабаева: «Один человек не изменит моего отношения к великой команде. ЦСКА – мой родной клуб»