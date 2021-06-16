Роман Бабаев: «С Оличем разошлись во мнениях по некоторым вопросам в организации работы»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ивица Олич Роман Бабаев Спорт-Экспресс Футбол

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход Ивицы Олича с поста главного тренера команды.

«Решение о смене главного тренера принимали совместно после серии внутренних консультаций, в ходе которых обсудили итоги прошедшего чемпионата России и планы на будущий сезон.

Стараемся принимать все важные решения до начала активной стадии подготовки к новому сезону. И это решение не исключение.

Мы с Ивицей действительно разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов, связанных с организацией работы», – сказал Бабаев.

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