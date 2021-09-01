«У темнокожих нет ни имени, ни лица. Грустно. Эти «ошибки» анекдотичны». Эдуар Менди о своих фото в статьях о Бенжамене Менди, обвиняемом в изнасиловании

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Вратарь «Челси» Эдуар Менди возмутился тем, что журналисты путают его с защитником «Манчестер Сити» Бенжаменом Менди, которому предъявили обвинения в шести эпизодах изнасилования.

«Грустно видеть, что в 2021 году как во Франции, так и в Англии у некоторых темнокожих нет ни имени, ни лица. Эти «ошибки» в подборе фотографий кажутся анекдотичными. С другой стороны, в них заложен большой смысл.

Но не так сложно различить два лица. К тому же, клубная форма сильно поможет!» – написал Менди в сторис инстаграма, опубликовав скриншоты из публикаций в медиа, посвященных делу Бенжамена, но сопровожденных фотографиями вратаря «Челси» и Ферлана Менди, защитника «Реала».

Фото: скриншот из сторис инстаграма Эдуара Менди

У Менди очень большие проблемы: до сих пор под стражей, получил новые обвинения в изнасиловании

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