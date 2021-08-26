Менди, обвиняемый в изнасиловании, останется под стражей до 24 января

Защитник предстал перед судом по делу об обвинении в изнасиловании.

27-летнего француза обвиняют в четырех эпизодах изнасилования и одном эпизоде насилия на почве секса в отношении трех женщин за период с октября 2020 года по август 2021 года. Также по тем же обвинениям в суде выступил 40-летний Луи Саа Маттури.

Ни один из обвиняемых не подал никаких заявлений. В следующий раз суд выслушает их 15 ноября.

Судебное заседание по этому делу пройдет 24 января 2022 года. До этого дня обвиняемые будут находиться под стражей.

Защитника «Сити» обвинили в изнасиловании: полиция нашла 4 эпизода. Менди арестован, клуб его отстранил