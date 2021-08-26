Менди, обвиняемому в изнасиловании, отказано в освобождении под залог. Он находится в тюрьме в Ливерпуле

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Левый защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, обвиняемый в изнасиловании, остается под стражей.

Заседание суда по делу 27-летнего француза, которого обвиняют в четырех эпизодах изнасилования, прошло в закрытом режиме.

Суд отказал Менди в освобождении под залог.

После предъявления обвинения Менди был арестован и помещен в тюрьму HMP Altcourse в Ливерпуле.

10 сентября Бенжамен снова предстанет перед Королевским судом Честера.

Защитника «Сити» обвинили в изнасиловании: полиция нашла 4 эпизода. Менди арестован, клуб его отстранил

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