Кокорин может пропустить матч с «Миланом». Он по-прежнему не вернулся в общую группу

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может пропустить матч 13-го тура Серии А против «Милана».
30-летний форвард до сих пор не восстановился от травмы и не тренируется в общей группе.
Пресс-атташе «фиалок» Лука Ди Франческо сообщил, что российский футболист занимается индивидуально.
Конкретные сроки возвращения Кокорина пока не известны. В начале ноября сообщалось, что он должен восстановиться как раз к игре с «Миланом» 20 ноября.
В прошлый раз форвард выходил на поле полтора месяца назад – 3 октября он сыграл 14 минут в матче с «Наполи» (1:2). Его статистика – здесь.