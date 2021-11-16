Кокорин может пропустить матч с «Миланом». Он по-прежнему не вернулся в общую группу

Нападающий «Фиорентины» может пропустить матч 13-го тура Серии А против .

30-летний форвард до сих пор не восстановился от травмы и не тренируется в общей группе.

Пресс-атташе «фиалок» Лука Ди Франческо сообщил, что российский футболист занимается индивидуально.

Конкретные сроки возвращения Кокорина пока не известны. В начале ноября сообщалось, что он должен восстановиться как раз к игре с «Миланом» 20 ноября.

В прошлый раз форвард выходил на поле полтора месяца назад – 3 октября он сыграл 14 минут в матче с (1:2). Его статистика – здесь.