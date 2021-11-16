Евгений Кафельников: «Я категорически против, чтобы Россию и Украину разводили при жеребьевке»

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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о том, что сборные России и Украины не могут встретиться друг с другом на футбольных турнирах по политическим причинам.

«Я категорически против того, чтобы Россию и Украину рассоединяли между собой на этапах стыковых матчей на ЧМ или ЧЕ по футболу.

Нужно играть в этом случае на нейтральных полях, это мое мнение», – написал Кафельников в твиттере.

Сборные России и Украины в марте следующего года сыграют в стыковых матчах ЧМ-2022. Их разведут при жеребьевке, чтобы исключить возможную встречу.

Все о стыках: опасаемся Италии и Португалии (но только во втором раунде), Россия точно не сыграет с Украиной

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