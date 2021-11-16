Зеленский о выходе Украины в стыки: «Будем неистово поддерживать сборную и сорвем глотку, когда им удастся попасть на ЧМ»

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную с выходом в стыковые матчи .

Украинская команда накануне обыграла Боснию и Герцеговину (2:0) и заняла второе место в своей отборочной группе.

«Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира-2022.

Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся.

Может ли быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!» – написал Зеленский на своей странице в фейсбуке.

Все о стыках: опасаемся Италии и Португалии (но только во втором раунде), Россия точно не сыграет с Украиной