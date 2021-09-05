Петраков о выходе Украины в плей-офф: «Надо сказать спасибо Дешаму за порядочность. Это слово забыто в нашем обществе»

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) в отборе ЧМ-2022.

– Очень доволен, что вышли в плей-офф. Хочу поздравить всех своих парней за то, что они сделали, свой штаб – они сделали большую работу, помогали мне.

Очень хочу поздравить президента [УАФ] Андрея Васильевича Павелко, что поверил в меня и очень сильно поддерживал. И хотел бы поздравить всех болельщиков Украины, простых людей – пусть погуляют сегодня.

Качество игры – это был нервный матч, как я предполагал. Мы поговорили с ребятами, парни все прибавили. Это была нервная игра – на результат.

– Ваши замены сработали – Шапаренко отдал на Довбика, и он нереально хладнокровно использовал момент.

– А еще не забил – обыграл и не забил. Нет вопросов ни к кому – парни хорошо вышли на замену. Запасные парни все работали, все 25 человек. Все молодцы.

– Коротко подведите итоги квалификации.

– Эти три месяца были самые тяжелые в моей футбольной жизни. Пройти это опять – это очень тяжело. Я, наверное, постарел на лет 5. Я очень доволен – уже здесь, как говорят, адаптировался.

– Какие планы на плей-офф?

– У меня нет никаких планов, я – исполняющий обязанности. Что будет дальше, я не знаю. Мы сделали только 50 процентов. Впереди тяжелый плей-офф, там очень непростые соперники. Знаю, что парни никого не боятся.

У нас хорошая команда, очень хороший коллектив. Кто бы ни был – мы будем играть. Наша цель – поехать в Катар.

– Сегодня Франция помогла [победив Финляндию – 2:0]. Нет ли идеи отправить Дешаму бутылку хорошего вина?

– Я это решу с президентом. Не знаю, как это делается. Думаю, надо отправить телеграмму, сказать большое спасибо за порядочность. Это слово забыто в нашем обществе. Поздравляю всю Украину, – сказал Петраков.