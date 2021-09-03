Совет директоров ЦСКА не удовлетворен планами клуба на зимнее трансферное окно

На заседании совета директоров ЦСКА во вторник были рассмотрены вопросы стратегического развития клуба на ближайшие три сезона.

Основная дискуссия развернулась вокруг плана действий в зимнюю паузу в свете задач на сезон-2021/22: победы в Бетсити Кубке России и места не ниже второго в РПЛ, сообщает .

По данным источника, совет директоров не был удовлетворен докладом менеджмента по организации управления спортивным блоком команды и плану действий на зимнее окно, поскольку детали представлены не были.

В итоге было принято решение отложить рассмотрение вопроса о бюджете, хотя совет директоров изначально был готов принимать решение об увеличении инвестиций в команду.

После 14 туров занимает в таблице пятое место.