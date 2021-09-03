Совет директоров ЦСКА не удовлетворен планами клуба на зимнее трансферное окно

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На заседании совета директоров ЦСКА во вторник были рассмотрены вопросы стратегического развития клуба на ближайшие три сезона.

Основная дискуссия развернулась вокруг плана действий в зимнюю паузу в свете задач на сезон-2021/22: победы в Бетсити Кубке России и места не ниже второго в РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, совет директоров не был удовлетворен докладом менеджмента по организации управления спортивным блоком команды и плану действий на зимнее окно, поскольку детали представлены не были.

В итоге было принято решение отложить рассмотрение вопроса о бюджете, хотя совет директоров изначально был готов принимать решение об увеличении инвестиций в команду.

После 14 туров ЦСКА занимает в таблице РПЛ пятое место.

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