Сборная России не сыграет с Италией или Португалией в полуфинале стыков ЧМ-2022, но может встретиться с ними в финале

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Определен предварительный состав корзин перед жеребьевкой пар стыковых матчей ЧМ-2022.

Сборные России, Португалии, Италии и Шотландии будут сеяными при жеребьевке. Сборные Австрии и Северной Македонии будут несеяными.

Также в стыковых матчах примут участие Чехия, Швеция, Уэльс и Польша. Пока неизвестно, попадут они в число сеяных или несеяных. Это будет определено, когда сформируется окончательный список команд, которые сыграют в стыках – сегодня станут известны последние два участника.

12 команд сформируют шесть полуфинальных пар. Сеяные команды получат преимущество – проведут полуфинал на своем поле.

Шесть победителей пробьются в финал плей-офф, сформировав три пары. Победитель каждой из них выйдет в финальную часть чемпионата мира.

Сборная России, таким образом, точно не сыграет с Португалией или Италией в полуфинале плей-офф, так как все эти команды будут сеяными при жеребьевке, однако может встретиться с одной из этих сборных в финале.

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