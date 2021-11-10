Черданцев о Сербии и России: «Посмотрите, в каких лигах играют сербы. И счет нашего матча годичной давности»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о результатах вчерашних матчей отбора ЧМ-2022.

уступила Хорватии (0:1) и сыграет в стыковых матчах за выход в финальную часть турнира, Сербия обыграла Португалию (2:1) и вышла на чемпионат мира напрямую.

«Болельщики сборной России точно могут собираться в Катар. Болеть за Сербию. Сербы вчера суперматч выдали.

А если есть вопрос, почему они могут, а мы нет – посмотрите, в каких чемпионатах играют сербы. И счет нашего матча годичной давности», – написал Черданцев в твиттере.

В ноябре 2020 года разгромила Россию (5:0) в матче Лиги наций.

😳 Португалия тоже в стыках! Сербы сослали туда Роналду голом на 90-й