Черданцев о Сербии и России: «Посмотрите, в каких лигах играют сербы. И счет нашего матча годичной давности»

Теги Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу Георгий Черданцев квалификация ЧМ-2022 соцсети Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о результатах вчерашних матчей отбора ЧМ-2022.

Сборная России уступила Хорватии (0:1) и сыграет в стыковых матчах за выход в финальную часть турнира, Сербия обыграла Португалию (2:1) и вышла на чемпионат мира напрямую.

«Болельщики сборной России точно могут собираться в Катар. Болеть за Сербию. Сербы вчера суперматч выдали.

А если есть вопрос, почему они могут, а мы нет – посмотрите, в каких чемпионатах играют сербы. И счет нашего матча годичной давности», – написал Черданцев в твиттере.

В ноябре 2020 года Сербия разгромила Россию (5:0) в матче Лиги наций.

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