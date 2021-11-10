Черданцев о сборной России: «2-е место в группе – огромный успех нашего футбола, который на 155-м месте в мировом рейтинге»

Комментатор высказался после поражения сборной России от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

«Давайте зададим себе вопрос: после жеребьевки кто мог подумать, что за пять минут до окончания отборочного цикла мы будем на первом месте в этой группе.

То, что мы заняли второе место в этой группе – это огромный успех российского футбола, который находится на 155-м месте в рейтинге мирового футбола, который играет во втором дивизионе Лиги наций.

Второе место в этой группе – это разве не достижение? Второе место в этой группе – это нормальный результат. Если бы мы стали первыми, это было бы чудо.

Устраивает ли меня футбол, который показывает сборная России? Категорически нет», – заявил Черданцев.

Страшные цифры поражения в Хорватии – от каждого второго паса мимо (антирекорд!) до ударов по своим