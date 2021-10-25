Зидан не возглавит «МЮ», даже если получит предложение. Он хочет отдохнуть от работы

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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не планирует работать с «Манчестер Юнайтед» в случае отставки Оле-Гуннара Сульшера.

Французский специалист не намерен возглавлять какой-либо клуб в ближайшее время, он хочет отдохнуть от работы. По этой причине Зидан даже не станет рассматривать вариант с работой в «Манчестер Юнайтед».

Лишь два предложения могут поколебать планы Зидана – «ПСЖ» и сборная Франции. Если Маурисио Почеттино покинет «ПСЖ», Зинедин рассмотрит возможность работы в клубе, пишет Mundo Deportivo.

Зидан покинул пост главного тренера «Реала» в мае.

После разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:5) будущее Оле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.

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