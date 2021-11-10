Жоржиньо: «Золотой мяч» – мечта, но не навязчивая идея. 2021-й стал для меня невероятным годом»

Полузащитник и сборной Италии Жоржиньо высказался о номинации на «Золотой мяч».

«2021 год получился невероятным, я бы даже сказал, что сюрреалистическим.

«Золотой мяч» не стал для меня навязчивой идеей. Я предпочитаю концентрироваться на настоящем. Хотя, конечно, получить «Золотой мяч» – это мечта», – сказал хавбек France Football.

29-летний игрок забил 1 мяч за 10 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Он выиграл чемпионат Европы с Италией и Лигу чемпионов с «Челси» в этом году.

Месси, Бензема, Жоржиньо и очень много голосов за Левандовского. Кому отдают «Золотой мяч» блогеры Sports.ru