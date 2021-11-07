«Жоржиньо или Месси». Шевченко про обладателя «Золотого мяча»

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Андрей Шевченко после назначения главным тренером «Дженоа» высказался о том, кто выиграет «Золотой мяч» в этом году.

– Ваш первый матч состоится с «Ромой» Моуринью.

– Я очень уважаю Жозе Моуринью. Его приезд многое дал итальянскому футболу.

Я знаю, что мы должны сыграть матч с «Ромой», я его очень уважаю. Важен ментальный аспект – мы должны больше верить в себя.

– Кто выиграет «Золотой мяч» в этом году?

– Я думаю, Жоржиньо или Месси, – передает украинская Tribuna.com слова Шевченко.

Шевченко снова в Италии – будет тренировать «Дженоа» (там Кришито, Пандев, Дестро). Возможно, ему помог Берлускони

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