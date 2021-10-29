Жоржиньо о «Золотом мяче»: «Моя победа показала бы другим, что учитываются не только голы»

Полузащитник Жоржиньо высказался о своих шансах получить .

«Не мне говорить, должен ли я выиграть «Золотой мяч», но это стало бы стимулом для других футболистов. Это могло бы показать, что учитываются не только голы.

Я не хочу возлагать на это слишком много надежд, но было бы лицемерием заявить, что я не думаю о победе. Будет здорово, если это произойдет, но если нет, то и жаловаться я не буду.

Я не витаю в облаках и сосредоточен на другом. Я уже был признан лучшим игроком года по версии УЕФА», – сказал хавбек сборной Италии.

29-летний игрок забил 1 мяч за 10 матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Он выиграл Евро с Италией и Лигу чемпионов с «Челси» в этом году.