Румменигге о Роналду в «Юве»: «Увидел его мышцы и был впечатлен. Он выглядел как 22-летний»

Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о нападающем .

«То, о чем думали в Италии, уже происходило в «Реале», когда его продавали в 2018 году. В Испании тоже думали, что освободятся от бремени, особенно экономического.

Роналду постоянно забивает, хотя ему почти 37 лет. Он в невероятной физической форме, я собственными глазами это видел.

Когда я был на базе , то столкнулся с ним в раздевалке. Я увидел его мышцы и был впечатлен. Он выглядел как 22-летний», – сказал Румменигге.

Карл-Хайнц Румменигге: «Встретил Роналду без футболки в раздевалке «Юве». Такое тело видел лишь несколько раз»