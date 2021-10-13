Румменигге о Роналду в «Юве»: «Увидел его мышцы и был впечатлен. Он выглядел как 22-летний»

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Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«То, о чем думали в Италии, уже происходило в «Реале», когда его продавали в 2018 году. В Испании тоже думали, что освободятся от бремени, особенно экономического.

Роналду постоянно забивает, хотя ему почти 37 лет. Он в невероятной физической форме, я собственными глазами это видел.

Когда я был на базе «Ювентуса», то столкнулся с ним в раздевалке. Я увидел его мышцы и был впечатлен. Он выглядел как 22-летний», – сказал Румменигге.

Карл-Хайнц Румменигге: «Встретил Роналду без футболки в раздевалке «Юве». Такое тело видел лишь несколько раз»

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