Патрис Эвра: «Роналду почувствовал себя козлом отпущения в «Юве». Он не ощущал любви и уважения»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и высказался о периоде выступлений форварда манкунианцев за туринский клуб.

«Роналду не ощущал любви и уважения. В какой-то момент он почувствовал себя козлом отпущения за неудовлетворительные результаты «Ювентуса», боялся, что его сочтут главным виновником неудач.

Когда он понял, что может вернуться в «Юнайтед», он не задумывался. В конце концов, «Манчестер Юнайтед» – его главная любовь, где никому и в голову не придет критиковать его или проявлять неуважение», – сказал француз.