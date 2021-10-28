Патрис Эвра: «Роналду почувствовал себя козлом отпущения в «Юве». Он не ощущал любви и уважения»

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра высказался о периоде выступлений форварда манкунианцев Криштиану Роналду за туринский клуб.

«Роналду не ощущал любви и уважения. В какой-то момент он почувствовал себя козлом отпущения за неудовлетворительные результаты «Ювентуса», боялся, что его сочтут главным виновником неудач.

Когда он понял, что может вернуться в «Юнайтед», он не задумывался. В конце концов, «Манчестер Юнайтед» – его главная любовь, где никому и в голову не придет критиковать его или проявлять неуважение», – сказал француз.

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