Конте о зарплате около 18 млн евро в «Тоттенхэме»: «Я работаю на топ-уровне, поэтому все справедливо»

Главный тренер ответил на вопрос о своей зарплате в английском клубе.

Сообщалось, что в Лондоне итальянец будет получать около 18 миллионов евро ежегодно.

«Моя зарплата – ограбление? Думаю, любой, кто приглашает меня, грабит банк. Ты просто делаешь свою работу. Делать ее хорошо – это правильно. Свою я делаю на топ-уровне, поэтому моя зарплата справедлива.

Борьба за топ-4 – это вызов. Премьер-лига – очень сложный турнир. Мы попытаемся отдавать максимум в каждой игре и хорошо выступать в Лиге конференций», – сказал Конте.