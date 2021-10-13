Венгер о ЧМ раз в 2 года: «Нужно давать больше возможностей. Молодое поколение хочет, чтобы его больше развлекали»

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Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер высказался о своей идее с проведением чемпионатов мира каждые два года.

«Я верю, что игроки хотят участвовать в значимых матчах. Чего они не хотят, так это играть в малозначимых матчах. Все хотят соревновательности.

Если я сейчас предложу вам стать чемпионом мира, даже на 10 минут, вы согласитесь. [Нужно] давать больше таких возможностей.

Сейчас, если какая-то сборная недостаточно хороша для чемпионата мира, ей приходится ждать вечность. Если игрок травмировался, он пропускает чемпионат мира.

Я думаю, это меняет мышление, это необычно. Но восприятие времени поменялось, и молодое поколение хочет, чтобы его развлекали гораздо больше», – сказал экс-тренер «Арсенала».

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