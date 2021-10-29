Карпин о Соболеве: «Не рассматриваю как игрока сборной, раз его нет в расширенном списке»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему пригласил в команду форварда , а также высказался о нападающем .

– Чем вас привлек Сергеев?

– Сергеев меня привлек своей игрой и работоспособностью. Он приносит пользу своей команде. Журналисты больше всего обращают внимание на голы и передачи, поэтому недостаточно показывают его роль в «Крыльях Советов».

– Почему не вызвали Соболева?

– Если его нет в расширенном списке, значит, не рассматриваю его как игрока сборной, – сказал Карпин.

У 26-летнего Сергеева в этом розыгрыше 4 гола и 3 результативные передачи в 13 матчах. На счету Соболева – 2 мяча и 1 голевой пас в 12 играх чемпионата.

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