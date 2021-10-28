Игрок-гей из Австралии о ЧМ в Катаре: «Там смертная казнь для геев. Я боюсь, не хотел бы ехать туда»

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Полузащитник австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Кавалло, в октябре признавшийся, что является геем, поделился опасениями по поводу проведения предстоящего чемпионата мира в Катаре.

«Я читал что-то вроде того, что для геев в Катаре предусмотрена смертная казнь. Я боюсь этого, поэтому не хотел бы ехать в Катар. И это печалит меня.

В конце концов, чемпионат мира пройдет в Катаре. Играть за свою страну – одно из величайших достижений для любого профессионального футболиста. И осознание того, что турнир пройдет в стране, которая не поддерживает геев и угрожает нашим жизням, пугает.

Это заставляет меня заниматься переоценкой ценностей. Что важнее: моя жизнь или карьерные достижения?» – сказал Кавалло.

Отметим, что на счету 21-летнего футболиста один матч за сборную Австралии U19. В октябре 2019 года он провел 18 минут в игре против сборной Вьетнама U19.

Больше за сборную Австралии ни на одном из уровней Кавалло не играл.

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