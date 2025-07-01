Умер воспитанник и скаут ЦСКА Георгий Кодзаев. Ему было 27 лет
В возрасте 27 лет умер воспитанник и скаут ЦСКА Георгий Кодзаев.
«Сегодня после длительной болезни не стало воспитанника нашей Академии и сотрудника ПФК ЦСКА Георгия Кодзаева.
Гоша работал скаутом в селекционном отделе клуба. Он был добрым, честным человеком, который всегда был готов прийти на помощь, отличным профессионалом и верным товарищем.
Руководство и коллектив ПФК ЦСКА выражает свои искренние соболезнования родным и близким Гоши», – говорится в сообщении ЦСКА.
Георгий на протяжении 5 лет выступал за команду Спортса’’ в любительской лиге и был ее лидером. Он также вел блог на Спортсе’’ «Футбольная романтика».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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