Лионель Месси: «Чувствуется усталость от множества матчей подряд – в США длительные переезды. В Ванкувер и Лос-Анджелес лететь семь часов – это ощутимо»
Лионель Месси рассказал о длительных поездках в США по ходу сезона.
«Это правда, что на клубном чемпионате мира мы выполнили на так много поездок. Мы сыграли два матча в Майами и две игры в Атланте. Поездки были короткими.
Но правда в том, что в США переезды длительные, и в ходе сезона мы много путешествуем. В Ванкувер и Лос-Анджелес лететь семь часов. Это иногда ощутимо.
Чувствуется усталость от множества матчей подряд, но я всегда рад быть в игре и получать удовольствие от того, что мне нравится.
Стараюсь всегда помогать команде», – сказал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: DSports
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