Лионель Месси: «Чувствуется усталость от множества матчей подряд – в США длительные переезды. В Ванкувер и Лос-Анджелес лететь семь часов – это ощутимо»

Лионель Месси рассказал о длительных поездках в США по ходу сезона.

«Это правда, что на клубном чемпионате мира мы выполнили на так много поездок. Мы сыграли два матча в Майами и две игры в Атланте. Поездки были короткими.

Но правда в том, что в США переезды длительные, и в ходе сезона мы много путешествуем. В Ванкувер и Лос-Анджелес лететь семь часов. Это иногда ощутимо.

Чувствуется усталость от множества матчей подряд, но я всегда рад быть в игре и получать удовольствие от того, что мне нравится.

Стараюсь всегда помогать команде», – сказал нападающий «Интер Майами » Лионель Месси .