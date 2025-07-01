Игрок «Астрахани» Абзалилов забил «Динамо Махачкала-2» прямым ударом с углового. Это четвертый гол Серафима в сезоне

Серафим Абзалилов забил красивый гол в матче Leon Второй лиги Б.

29 июня «Астрахань» разгромила «Динамо-2 Махачкала» (4:1) в 17-м туре группы 1 соревнования, один из голов на счету 21-летнего защитника. На 15-й минуте Абзалилов вывел свою команду вперед прямым ударом с углового.

После 17 туров группы 1 Второй лиги Б «Астрахань» идет 6-й, «Динамо-2 Махачкала» находится на последней, 14-й строчке. В следующем матче астраханцы 5 июля сыграют в гостях с «Победой», махачкалинцы в тот же день примут ялтинский «Рубин».