Эванс будет курировать аренды молодых игроков «Манчестер Юнайтед» и совершенствовать процессы, способствующие развитию футболистов

Джонни Эванс получил работу в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианский клуб назначил 37-летнего бывшего футболиста команды главой отдела по арендам молодых игроков.

Эванс будет курировать аренды молодых игроков «Юнайтед», а также тесно сотрудничать с директором Джейсоном Уилкоксом и директором академии, чтобы усовершенствовать процессы, которые максимально способствуют развитию отдельных игроков и готовят молодые таланты к выступлениям в основном составе.

Джонни Эванс провел 241 матч в составе «Манчестер Юнайтед » и забил 8 голов.