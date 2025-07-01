Эванс будет курировать аренды молодых игроков «Манчестер Юнайтед» и совершенствовать процессы, способствующие развитию футболистов
Джонни Эванс получил работу в «Манчестер Юнайтед».
Манкунианский клуб назначил 37-летнего бывшего футболиста команды главой отдела по арендам молодых игроков.
Эванс будет курировать аренды молодых игроков «Юнайтед», а также тесно сотрудничать с директором Джейсоном Уилкоксом и директором академии, чтобы усовершенствовать процессы, которые максимально способствуют развитию отдельных игроков и готовят молодые таланты к выступлениям в основном составе.
Джонни Эванс провел 241 матч в составе «Манчестер Юнайтед» и забил 8 голов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
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