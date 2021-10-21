Райола винит Сульшера в слабой игре Погба. Это может повлиять на решение Холанда о будущем (Bild)

Агент Мино Райола недоволен работой главного тренера , пишет Bild.

По данным источника, Райола, который представляет интересы полузащитника «МЮ» , считает, что Сульшер виноват в слабой игре француза в этом сезоне.

Такое отношение агента к тренеру может повлиять на будущее форварда , одним из претендентов на которого является «МЮ». Также интерес к норвежцу проявляет «Манчестер Сити».

Важную роль в решении Холанда сыграют советы Райолы. Его негативное отношение к Сульшеру может повлиять на выбор Эрлинга.