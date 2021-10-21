Райола винит Сульшера в слабой игре Погба. Это может повлиять на решение Холанда о будущем (Bild)

Агент Мино Райола недоволен работой главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера, пишет Bild.
По данным источника, Райола, который представляет интересы полузащитника «МЮ» Поля Погба, считает, что Сульшер виноват в слабой игре француза в этом сезоне.
Такое отношение агента к тренеру может повлиять на будущее форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда, одним из претендентов на которого является «МЮ». Также интерес к норвежцу проявляет «Манчестер Сити».
Важную роль в решении Холанда сыграют советы Райолы. Его негативное отношение к Сульшеру может повлиять на выбор Эрлинга.