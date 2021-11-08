Игроки «Барсы» приехали на базу более чем за 2 часа до начала первой тренировки при Хави

Теги Барселона Хави Жерар Пике Ла Лига Люк де Йонг Серджи Роберто Нето Самюэль Умтити Мартин Брэйтуэйт Иньяки Пенья Оскар Мингеса Рикард Пуч Эрик Гарсия Серджиньо Дест Нико Гонсалес Анссумане Фати Педри Футбол

Новый главный тренер «Барселоны» Хави сегодня проведет первую тренировку.

Занятие 41-летнего каталонца назначено на 11:00 по местному времени (13:00 – по московскому), однако футболисты сине-гранатовых приехали на базу клуба значительно раньше обычного.

Сам Хави приехал еще до 9 утра. Сразу после него, более чем за два часа до начала занятия, на базе появились футболисты – Эрик Гарсия, Иньяки Пенья, Мартин Брэйтуэйт, Педри, Анссумане Фати, Нико Гонсалес, Серджи Роберто, Жерар Пике, Люк де Йонг, Рикард Пуч, Оскар Мингеса, Самюэль Умтити, Серджиньо Дест и Нето.

Хави перед началом тренировки проведет беседу с игроками.

Мы встретили Хави на «Камп Ноу»: подписал контракт прямо на поле, обнялся с Лапортой, Пеп специально прилетел из Англии

Я буду болеть за «Барсу». Сомнений полно, но хочется, чтобы Хави построил нечто великое

Фото дня: Хави на поле «Камп Ноу». Его не было тут 6 лет

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные