Игроки «Барсы» приехали на базу более чем за 2 часа до начала первой тренировки при Хави

Новый главный тренер «Барселоны» Хави сегодня проведет первую тренировку.
Занятие 41-летнего каталонца назначено на 11:00 по местному времени (13:00 – по московскому), однако футболисты сине-гранатовых приехали на базу клуба значительно раньше обычного.
Сам Хави приехал еще до 9 утра. Сразу после него, более чем за два часа до начала занятия, на базе появились футболисты – Эрик Гарсия, Иньяки Пенья, Мартин Брэйтуэйт, Педри, Анссумане Фати, Нико Гонсалес, Серджи Роберто, Жерар Пике, Люк де Йонг, Рикард Пуч, Оскар Мингеса, Самюэль Умтити, Серджиньо Дест и Нето.
Хави перед началом тренировки проведет беседу с игроками.
Мы встретили Хави на «Камп Ноу»: подписал контракт прямо на поле, обнялся с Лапортой, Пеп специально прилетел из Англии
Я буду болеть за «Барсу». Сомнений полно, но хочется, чтобы Хави построил нечто великое