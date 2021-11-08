Игроки «Барсы» приехали на базу более чем за 2 часа до начала первой тренировки при Хави

Новый главный тренер «Барселоны» Хави сегодня проведет первую тренировку.

Занятие 41-летнего каталонца назначено на 11:00 по местному времени (13:00 – по московскому), однако футболисты сине-гранатовых приехали на базу клуба значительно раньше обычного.

Сам Хави приехал еще до 9 утра. Сразу после него, более чем за два часа до начала занятия, на базе появились футболисты – , , , , , , , , Люк де Йонг, , , , и .

Хави перед началом тренировки проведет беседу с игроками.

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